國立台東女中學子今年共有14名學生透過特殊選才錄取喜愛的大學校系，其中有6位是美術班學生。（國立台東女中提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東女中學子表現成果亮眼，今年共有14名學生透過特殊選才，早先他人一步，順利錄取喜愛的大學校系，其中不乏國立成功大學、國立台南大學、國立海洋大學等，14人中有6位是美術班學生。

台東女中表示，今年透過特殊選才的學生多達14人，三甲彭昱綺錄取頂尖大學之一的國立成功大學電機工程學系，三辛林毓恩錄取國立台南大學生態暨環境資源學系，美術班黃美金錄取國立海洋大學海洋文創設計學系，三丙周辰盈、美術班陳子碩分別錄取國立台東大學文化資源與休閒產業學系及美術產業學系。其他還有錄取目前炙手可熱的通訊工程學系、一直很熱門的兒童發展與家庭教育、財務金融、數位多媒體等學系。

設立超過20年的台東女中美術班是台東地區唯一的高中美術班，不僅是本地美術專業的核心，更是全國發展美術教育、培育美術人才首屈一指的代表。此次特殊選才的上榜學生中，美術班占有6位之多，有中原大學的地景建築學系或商業設計學系，以及其他專門培育視覺傳達、多媒體的校系，在美術的基礎之下，開拓更新穎、務實的生涯之路。

美術班康毓庭老師表示，「深信我們班的學習歷程，與外縣市的學生相較，絕對是與眾不同的！」她在帶班的2年半中嘗試多元創新課程與跨領域營隊，讓學生跳脫傳統藝才班課程框架，接觸立體課程的領域，除了豐富學習歷程，更增加未來進路的試探。

台東女中校長王垠表示，學校秉持拉拔有心學習的學生、不放棄任何1位學子，在108新課綱多元學習精神下，陸續協助不少學生在特殊選才管道上，得所適從，發揮才能，「特殊選才主要是針對學生的稟賦，透過這項升學管道，可以讓同學的天賦發光，天賦自由。」