新北市勞工局幫外籍漁工安排義剪服務。（新北市勞工局提供）

農曆春節即將來臨，新北市勞工局今前往富基漁港，發放防寒背心、發熱衣等防寒物資，還結合義剪、視障按摩服務，關懷終年辛勞的外籍漁工，讓在異鄉打拚的漁工朋友們感受台灣溫情。

老家在印尼西爪哇井里汶市的Wuilden，來台在延繩釣漁船工作6年了，是個捕捉中大型魚類的高手。他的前額瀏海乍看還以為是流行的挑染，結果是長期受海水、日曬而變色的。領完物資之後，他立即加入理髮的隊伍，「因為理髮店離港口有段距離，今天能夠就近免費理髮、按摩，又拿到禦寒新衣，感到很高興。」、「非常謝謝勞工局」。

勞工局長陳瑞嘉表示，自2013年起，勞工局每年都會在春節前夕，派員至新北市金山、萬里、瑞芳、淡水、貢寮漁會駐點關懷。以往透過民間機構募集愛心二手冬衣給漁工朋友禦寒，今年勞工局特別向勞動部爭取經費，採購全新發熱衣及保暖背心，並加碼採購香皂、拋棄式毛巾、電話卡及背袋等物資，另邀請新北市女子美容商業同業公會及視障按摩小棧，一同為移工朋友進行義剪、按摩，並邀請漁業處、警察局及移民署服務站同仁入港關懷。

勞工局表示，今天只是春節關懷訪視的第一站，後續還要舉辦4個場次的訪視，包括7日在貢寮區漁會漁民休憩中心、10日在瑞芳區漁會、12日在萬里區漁會，希望雇主及仲介協助宣傳活動訊息，讓漁工朋友能到場參加。