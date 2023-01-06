住到這種飯店真的讓人好羨慕！一名網友表示，近日到日本旅遊時入住某間飯店，價格大約一晚1200元新台幣，但早餐竟然是「海鮮丼吃到飽」，他大方貼出照片分享，讓不少網友看了超羨慕，直呼：「CP值突破天際」。

原PO在PTT八卦板以「怎日本飯店早餐就鮭魚卵吃到飽？」為題發文表示，最近去日本玩，住宿一晚含早餐平均只要1200元新台幣，雖然房價便宜，但餐點一點也不隨便，竟出現「海鮮丼吃到飽」，內含鮭魚、干貝、鮪魚、甜蝦、花枝、鮭魚卵等好料，讓他驚呼：「一大早吃這個吃的下嗎？」

此外，原PO也曬出訂房明細，證實自己所言不假，上面清楚寫著「1間客房x3晚TWD3,870.87」，並使用一張95折的優惠券折抵後，總金額是3711元，原PO表示，退房後飯店又退回現金回饋的287元，據他估算，住一晚大約1200元新台幣。

貼文曝光後，羨煞一票網友，紛紛留言，「第一次去北海道吃早餐也是吃超飽，結果午餐吃不下XD」、「就算4000還是X打台灣飯店吧」、「哭啊，也太爽了吧」、「知道台灣多慘了吧」、「別在台灣玩了，快衝日本」、「台灣住宿就爆X貴啊，早餐還爆難吃」、「CP值突破天際」。