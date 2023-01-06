台中大里今天凌晨發生5死火災悲劇，檢警和家屬下午到生命禮儀所崇德館進行相驗，11歲曹姓男童母親從屏東趕來認屍、神情哀悽。而陳姓屋主的弟弟也表示，哥哥的女婿得知妻兒喪生火窟，已專程從非洲趕回台灣，預計3天後返回國門。
陳姓屋主的弟弟表示，哥哥的女婿在非洲做鐵工，得知消息後已經準備啟程返國，但因路途遙遠，預計3天後才能抵達台灣。曹姓男童的母親從屏東趕到，殯葬業者提醒她不能流淚，曹女深怕控制不住情緒，只敢在遠處看著已經離開人世的兒子，場面令人鼻酸。
台中大里今天凌晨發生5死火災悲劇，檢警和家屬下午到生命禮儀所崇德館進行相驗，11歲曹姓男童母親從屏東趕來認屍、神情哀悽。而陳姓屋主的弟弟也表示，哥哥的女婿得知妻兒喪生火窟，已專程從非洲趕回台灣，預計3天後返回國門。
陳姓屋主的弟弟表示，哥哥的女婿在非洲做鐵工，得知消息後已經準備啟程返國，但因路途遙遠，預計3天後才能抵達台灣。曹姓男童的母親從屏東趕到，殯葬業者提醒她不能流淚，曹女深怕控制不住情緒，只敢在遠處看著已經離開人世的兒子，場面令人鼻酸。
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