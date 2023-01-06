2023年第一次全國羽球排名賽本次甲組球員成績，是2022杭州亞運會培訓隊遴選依據，各路選手都為了國手資格一搏，合庫台體大20歲男單選手黃郁豈在4強15比21、21比19、21比11扳倒前年排名賽男單冠軍、中租國體大好手戚又仁，晉級決賽後讓他期許能衝擊個人生涯首座排名賽冠軍。

黃郁豈過去兩次排名賽都八強止步，今年第一次排名賽，先擊退亞柏北市大名將呂家弘，再力退同球團選手王柏崴，準決賽再逆轉勝前年排名賽冠軍戚又仁，是合庫羽球隊繼2017年第二次排名賽的薛軒億之後，暌違6年再有男將闖進排名賽決賽。

黃郁豈透露進步原因之一，是過去一年來透過國際賽開了眼界，其中去年下半年賽程征戰歐洲比利時、波蘭、保加利亞、荷蘭跟捷克等國際賽，其中捷克公開賽奪銀、保加利亞斬獲銅，他認為成績其次，主要在於參賽過程因為沒有教練隨隊，反而給自己更多磨練機會，只要遇到問題就試著想法解決，他補充：「特別是場上瞬息萬變，所以這次歐洲參賽事很不錯的經驗，每一站都很有收穫。」

除了透過國際賽汲取經驗，去年2月黃郁豈也以國內羽球第二男單王子維的陪練員身分，進入國家運動訓練中心，在國訓期間，從學長、前輩中同樣吸收學習不少，他說：「跟子維學長，學到很多國際賽選手處理球的經驗打法，就是變化很多。特別是他的內容更靈活、更細膩，而且國訓競爭強度很高，這很棒，在高張力下，高對抗，更容易專注，我很享受這樣的良性競爭。」

國家隊男單教練欒勁指出，黃郁豈進步空間還很大，但跟同年齡選手比起來，打得更為老道，控制節奏好，防守也不錯，但同樣因為身材劣勢，缺點在於攻擊力度。欒勁稱許黃郁豈在國訓期間非常認真，很肯練習，這一年內的成長看得見。