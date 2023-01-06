郭子瑄（左）、郭捷安（右）兩姊妹因疫情重新相聚並一同完成媽媽年少心願，開了間咖啡店，文青中帶有滿滿溫馨感。（謝佳潾攝）

郭子瑄（左）、郭捷安（右）兩姊妹因疫情重新相聚並一同完成媽媽年少心願，開了間咖啡店，文青中帶有滿滿溫馨感。（謝佳潾攝）

郭子瑄（右）、郭捷安（左）兩姊妹因疫情重新相聚並一同完成媽媽年少心願，開了間咖啡店，文青中帶有滿滿溫馨感。（謝佳潾攝）

疫情間，青年返鄉創業難如登天，但在郭子瑄、郭捷安兩姊妹的正向思考下卻成了圓夢的契機，她們在離家打拚10餘年後，因疫情重新相聚並一同完成媽媽年輕時的心願，取「你好」台語的諧音當店名，開了間網美與街坊鄰居都熱愛的咖啡廳，文青中帶有滿滿溫馨感與在地氣息。

這對姐妹花是屏東潮州人，姊姊郭子瑄30歲，國中畢業後即離家到外縣市讀書，之後還到德國求學，畢業後則到大陸從事文創行銷；妹妹郭捷安27歲，高中畢業後北上求學，之後也一直留在台北工作，從事旅遊業務。兩姊妹雖在求學時段即各分東西，但是感情相當好，與媽媽的關係更是像朋友。

2020年疫情爆發，兩姊妹原打算一起投入共同行業的計畫被打亂，加上媽媽出車禍，她們只能直奔回家擔起家業，但2人也因此有了相聚的機會。兩姊妹太久沒聚在一起，總有聊不完的話題，姊姊也因而想起小時候曾寫過的作文，「想幫媽媽開咖啡廳」。

郭子瑄說，媽媽很喜歡喝咖啡，總是帶她和妹妹去咖啡廳，還一度有想開店的念頭，但礙於工作無法圓夢。郭捷安說，媽媽的咖啡廳雖開不成，但似乎冥冥中影響著她與姊姊，2人長大後都曾到咖啡廳打工，也曾想過幫媽媽開店，但遲遲心動未行動。

「沒想到一場疫情，讓我們圓夢了。」郭子瑄笑說，回家半年後，她與妹妹決定貸款創業，為媽媽也為自己開間咖啡店，她們相信，有些事情現在不做，以後一定會後悔。然而，當媽媽聽到女兒要替她圓夢時，竟是一臉的擔心與疑惑，還曾勸她們等疫情過後好好回去工作。

對此，郭捷安幽默道，也許這就是青年返鄉創業遇到的最大困境，「想要你留下，又怕阻礙你發展」，但她與姊姊意志堅定，雖然途中感受到與親友在思想上的衝擊，但也從中學會如何完美融合理想與現實，咖啡廳經1年多打造終在去年4月開幕，店名取「你好」台語的諧音，在文青風中帶有滿滿的在地氣息。

姊妹笑稱，她們的咖啡廳就是主打「家的感覺」，所以除吸引網美外，也讓阿公阿嬤感到親切、毫無違和感。