新北市立圖書館2022年圖書館統計資料出爐，年度10大熱門預約書中，現代青少年文學中的長篇奇幻小說《修練》，為去年最受大家喜愛的書，共被預約了2770次，是熱門預約書排行榜的TOP1，暢銷書《被討厭的勇氣》與《情緒勒索》則分居2、3名，再其次依序為《后宮如懿傳》、《你的孩子不是你的孩子》、《解憂雜貨店》、《哈利波特－火盃的考驗》、《天地名環》、《戀愛纜車》、《雪煙追逐》。

新北市立圖書館表示，2022年全市借閱書籍冊數超過1400萬冊，疫情邁入第3年，「與疫共存」成為新生活顯學，在百大熱門預約排行榜中，心理勵志與商業理財類的書籍仍是閱讀大勢，許多人藉由閱讀尋求「紙上心理諮商」，從書中找到安放自己內心的平靜角落，因此療癒人心的心理勵志書籍，成為現代人的心靈特效藥。

另外，疫情衝擊，加上通膨升息、股市震盪，也讓大家關注投資理財等相關知識，尤其吸引職場新鮮人與中壯年族群的讀者。文學小說類一樣稱霸排行榜，其中以奇幻、推理主題最夯，近年來，奇幻文學蔚為風潮，例如去年熱門預約書排行榜冠軍的《修練》，便是一本由國人自創，結合東方古典神話的奇幻小說，不僅贏得青少年最多青睞，大人也同樣喜歡，堪稱老少咸宜。少子化下，父母重視孩子的閱讀力，因此親子教養與童書也深受家長喜愛，一樣是借閱人氣書。

根據2022年新北市圖書館使用統計資料顯示，全市共有104處服務據點，館藏冊數約806萬冊，平均每位市民擁書量達2.11冊圖書，2022年總借閱冊數1444餘萬冊（件），借閱人數411餘萬人次，為了推廣全民閱讀，去年共辦理超過1萬場次的閱讀推廣活動，利用人次超過2200萬人次。