陸軍第三地區支援指揮部彈藥庫湖口彈藥分庫一名鄭姓上兵彈藥補給兵（已退伍），去年4月在寢室與同排班之廖姓下士副班長發生口角，竟以胸口頂撞對方，恐嚇「你把我搞到退伍，我讓你出不去營區」等字語；法官依犯陸海空軍刑法第四十九條第一項之對長官施強暴、恐嚇罪，判處鄭男有期徒刑6月。

據判決書指出，鄭男前為湖口彈藥分庫之上兵彈藥補給兵（已退伍），去年4月26日晚間10時30分許，在官兵大寢室內，因細故與同排班之廖姓下士副班長發生口角，竟以胸口頂撞廖男身體施強暴，並恫稱「你把我搞到退伍，我讓你出不去營區」等字語恐嚇廖男。

法官審酌鄭男僅因細故即對長官施暴、恐嚇，危害軍紀並損及部隊團結，更減損部隊長官之領導威信，所為殊值非難；考量鄭男犯後坦承犯行，態度尚可，且犯罪之手段尚非劇烈，兼衡犯案時年僅25歲，年輕識淺且思慮欠周依犯陸海空軍刑法第四十九條第一項之對長官施強暴、恐嚇罪，判處鄭男有期徒刑6月。