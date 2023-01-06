美國於今年10月針對中國大陸祭出一系列晶片出口管制措施，陸方為此向世界貿易組織（WTO）提出貿易爭端，彭博報導稱台灣要求加入相關討論，行政院經貿談判辦公室6日證實，為確保台灣權益，已於2023年1月3日以第三國身分申請加入此案，目的是進一步了解雙方對於案情的立場及說明，不代表支持或反對當事國任何一方。

經貿辦指出，依據「WTO爭端解決規則與程序瞭解書」，非諮商成員國，若有實質的貿易利益，可以第三國身分，申請加入諮商程序，且經被諮商國同意後，得加入諮商程序。

經貿辦強調，第三國就諮商過程以觀察角色參與，目的是進一步了解諮商雙方對於案情的立場及說明，不代表支持或反對當事國任何一方的立場。「若干外國媒體的標題影射臺灣採取特定立場，並不正確。」

經貿辦說，台灣此次以第三國身分申請加入諮商是為確保民主供應鏈穩固。台灣作為全球半導體供應鏈關鍵一環，且作為美國經貿合作的重要夥伴，為了對案情有較為深入的瞭解，並確保國家戰略產業健全發展，因而向WTO提出參與諮商意向，台灣堅守民主供應鏈的立場堅定不移。