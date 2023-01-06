竇智孔在主持的《台灣第一等》中接受苦茶油盲測考驗，品嚐判斷它是用效率高的自動化壓榨法，還是味道持久的傳統餅式壓榨法，測驗前竇智孔還有些擔心，沒想到他一嚐立馬分辨出苦茶油是使用哪種方式製成，專業程度讓傳承百年的製油家族第4代驚呼厲害，令竇智孔開心讚賞自己的味覺堪稱米其林等級。

竇智孔跟隨專家的腳步，從認識茶樹開始，了解苦茶油完整做法。其中，榨油達人拿著茶籽透露，榨油前會把茶籽裡的種仁剝開，竇智孔跟著親手體驗照做，同時好奇詢問：「這可以吃嗎？」達人建議：「不要直接吃，因為它有山茶甘素，會很苦！」求知慾旺盛的竇智孔追問「有多苦」？達人回覆：「苦到你會講不出話來！」

只見竇智孔一放入嘴裡咀嚼時就臉色大變，苦味讓他表情瞬間扭曲，儘管強忍鎮定，努力說出苦的程度還好，但依舊無法掩飾臉部表情洩漏的真實感受，竇智孔事後分享，一開始還沒有覺得那麼苦，然而後勁從喉嚨開始冒出，然後帶一點點酸，這才真的感受到為什麼苦茶不太需要灑農藥，因為太苦啦。