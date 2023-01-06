【政新鮮】新竹花12億蓋廢土棒球場？ 趙少康3點喊話張善政：桃園也該查

新竹市長高虹安揭露新竹棒球場工程疑涉偷工減料，包括在草皮發現廢棄磚頭、石頭和電線等問題，並將相關事證送至新竹地檢署。前新竹市長林智堅發出4點聲明，嗆高虹安應誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。資深媒體人黃創夏表示，林智堅請千萬不要針對新竹棒球場，再出來多說什麼了

黃創夏今(6日)在臉書貼文表示，難道是要重現當年「紅葉少棒隊」的艱辛奮鬥精神？林智堅請千萬不要針對新竹棒球場，再出來多說什麼了⋯⋯。

網友紛紛表示，「不在其位 不謀其政！林智堅前市長真的不要再出來公眾媒體發聲為自己辯護了！越描越黑，一切市政建設政績的檢視，都需依照行政程序法律規範執行之。這個準則同樣適用於高虹安市長與林智堅前市長」、「沒做好、沒盡到監督管理的責任，說什麼都是多餘的」、「油頭堅慘了，球場那麼大，隨便一挖就有寶。大面積挖下去還得了？」

甚至有網友說，「只要高虹安一直挖新竹棒球場，還沒被關起來，民進黨就繼續流血，台南、新竹一直出包，明年總統大選危險」、「雖然司法檢調份內的事，自然有司法檢調會去處理，但千萬不能讓這股討厭○○黨、下架○○文的氣勢因勝選而暫歇。再拚一年就.....」不過也有人認為，「不說難道要被悶著打？」