荷蘭的殼牌(Shell)周五表示，儘管因工廠停工導致產量大幅下降，但殼牌液化天然氣(LNG)交易業務的獲利可能大幅增長。

殼牌也預計，2022年第四季將額外支付高達20億美元的稅款，主要是關連到歐盟和英國對能源公司所施加的暴利稅。

在2月3日公布正式的業績報告之前，該歐洲最大能源公司在最新的報告表示，由於在澳洲的兩家大型工廠將延長停產時間，此將影響公司第四季的液化天然氣(LNG)產量。

預計第四季LNG產量，將為自2016年收購BG集團以來的最低表現，將降至660萬噸至700萬噸。

殼牌為全球LNG最大的交易商，並表示儘管產量下跌，但是獲利可能顯著地高於第三季。

由於俄羅斯暫停供應，歐洲天然氣價格飆漲，讓交易商陷入困境，殼牌的LNG交易部門在第三季並出現近10億美元虧損。

然而殼牌依然有望在2022年實現創紀錄的年度獲利。

殼牌股價在周五早盤升1.3%，報2340英鎊。