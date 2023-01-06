新北市教育局今（6）日於景文科技大學辦理第6屆「新北市國際珠寶精品金工競賽」頒獎典禮。本次競賽首度開放國際學校參與，來自阿拉伯、越南、日本等國及全國高國中、大專院校共計237人參賽，為歷屆最多人次參賽。

教育局長張明文表示，教育局攜手鶯歌工商、景文科技大學與東龍珠股份有限公司辦理國際珠寶精品金工競賽，東龍珠公司提供超過20萬元以上獎金，並與鶯歌工商及鶯歌國中合辦8年一貫珠寶金工培力預修專班及金工設計職業試探專班，讓資深業師進入校園傳道授業；也感謝台灣區珠寶工業同業公會、台灣銀樓業職業工會聯合會及財團法人新北市東陽宮提供競賽材料及經費。

競賽分為兩大類，第一類為精品工藝組競賽，以925銀板材現場製作，包含取胚、整修、鍛敲、燒焊、鑲嵌、拋光等技術，考驗學生對「鋸、磨、鍛、焊、鑲、拋」的金工技能；另一類為手繪／3D繪圖組，以「如蝶翩翩」為主題，各類寶石作為主要設計元素，參賽學生發揮創意，並以金工為基礎發想更多元、更具突破性的設計，競賽戰況激烈。

獲手繪／3D繪圖組高中職組第一名的復興商工美工科三年級楊喬羽表示，在競賽過程中不斷練習，包括和老師討論設計方向、繪圖中的配色..等，很開心能獲得理想成績，期望自己日後能以這次的成功的經驗為基礎，持續在各方面精進。

教育局表示，新北市自109學年度起推出全國首創8年一貫珠寶金銀細工一條龍特色專班，強化產學合作模式，結合業界及民間工會支持，銜接國中、高中及大學相關課程並暢通升學管道，引進產官學資源與鶯歌在地東龍珠鑽石集團、鶯歌國中、鶯歌工商及景文科大合作培育金工珠寶人才。此次金工賽擴大辦理國際賽，推動技職教育國際化，期待學生成為具創意與專業的設計人才，未來能自信邁向國際，成為頂尖世界人才。