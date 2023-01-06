現代保險雜誌今日舉行「全國保險三大獎十年英雄榜」頒獎典禮，以表揚自2013年起十年間，表現優異的金融保險業者。富邦金控榮獲「保險龍鳳獎-金冠軍」，富邦人壽、富邦產險並雙雙榮獲「保險龍鳳獎-金冠軍」、「保險品質獎-金冠軍」、「保險信望愛獎-金冠軍」三大獎項，富邦金控及子公司奪下本次英雄榜大滿貫殊榮，合計榮獲七項金冠軍，為表現最佳的金融業者，優異表現深受肯定！

《現代保險雜誌》為國內具指標性的保險專業雜誌，其每年舉辦之保險龍鳳獎、保險品質獎、保險信望愛獎等保險業三大獎，為國內保險業者重點角逐之獎項，其結果除獲各界肯定與重視外，也是社會新鮮人、消費者與千大公司等對台灣產壽險公司最直觀的評價。

富邦金控董事長蔡明興表示，今年是產壽險公司非常挑戰的一年，儘管受大環境影響，富邦金控及子公司富邦人壽、富邦產險仍秉持「正向力量 成就可能」的品牌精神，致力回饋社會、提供消費者及企業最專業且完整多元的產品與服務，持續朝「成為亞洲一流的金融機構」邁進。自新冠肺炎疫情爆發以來，富邦金控及旗下子公司不僅迅速做出反應，積極開創相應的產品與服務，更發揮企業當責，協助地方政府及醫療院所抗疫，截至2022年12月，富邦金控及子公司(含基金會)已捐款逾3億元。

富邦金控持續深耕永續發展，自2015年啟動「永續經營ESG願景工程」以來，致力推動企業永續轉型，以世界級的永續標準自我要求，持續在四大國際永續評比中榮獲佳績：連續六年入選MSCI永續指數成分股；連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比雙項A級榮譽；Sustainalytics永續績效評比名列亞洲保險產業第一名。在去年12月公布的DJSI評比中，富邦金控不但連續六年入選DJSI最高等級世界指數成分股、連續七年入選DJSI新興市場指數成分股，其中「社會面向」表現更在「保險」類別名列全球第一，勇冠全球保險業者。

富邦人壽憑藉穩健的財務體質、彈性的資金運用、多元的投資組合，持續展現亮眼經營績效，除專注本業，亦積極推動ESG永續經營，優良的企業品牌形象深獲肯定，三度蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」、連續十二年奪下全國財金保險系所畢業生「最嚮往的壽險公司－內勤組、外勤組」冠軍、連續七年於「保險品質獎」四項評比指標-「業務員最優秀」、「理賠服務最好」、「知名度最高」、「最值得推薦」榮獲特優殊榮！回顧過去十年，面對環境變遷及市場的考驗，富邦人壽始終穩健前行、推動保險保障並持續進化，囊括全國保險三大獎十年英雄榜三項「金冠軍獎」殊榮(第一名)。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，全台灣有約500萬個家庭將他們的風險保障交付給富邦人壽，為了擔負起社會大眾的高度期待，富邦人壽一直以最高審視標準自我檢討、追求進步，並透過持續性的人才培育、創新完整的商品線、多元化行銷通路與金控資源的整合，積極打造差異化優質服務，為每位客戶開創全新價值，實踐「正向力量 豐富生命」願景！

展望下一個十年，富邦人壽將持續發揮企業公民的力量，推展各項ESG行動專案、堅實組織韌性，同時發揮金融影響力，創造新典範，為所有利害關係人創造多贏境界，朝永續共好的願景邁進。畢業生與企業最推崇！

富邦產險60餘年來始終秉持著穩健成長的經營態度，以永續經營為目標，對外提供企業客戶專業損害防阻及創新風險管理服務，對內以完善的培育制度，提升員工專業競爭力，成為企業與畢業學子最為推崇的產險公司，於本次獎項中榮獲三項金冠軍的大滿貫榮耀。

富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險長期關注ESG各領域均衡發展，面對極端氣候挑戰，富邦產險致力協助個人、企業、社會低碳轉型，成立綠能守護特偵組，積極投入綠色保險的研究與發展，目前已承保台灣近三分之一太陽能案場、半數陸域風電、並參與每一個離岸風場的保險計畫，為全台最大的綠能保險業者，同時藉由風險評估、改善、災後協助復原等全流程的風控服務，支持客戶永續經營，支持國內的綠能產業發展，成為企業低碳轉型的助力。

人才為企業永續經營的基礎，富邦產險尤其重視員工照護，致力打造安全、友善、無歧視、互相尊重的幸福職場環境，規劃公平、合理性的薪酬獎勵制度，提供員工節金與各項優於勞基法規定的福利補助，以正向力量激發員工熱情，進而守護每一位客戶。同時，亦積極推動保險人才的培育與養成，與各大專院校建教合作，開辦產險實務課程，提供實習機會，協助學子透過實務歷練提升專業能力，預先養成職場技能，深獲即將畢業的社會新鮮人推崇。