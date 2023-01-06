夫妻就算再怎麼契合，價值觀和想法仍舊略有不同，相處時難免會因意見不一而吵架，若是演變成肢體衝突，可能就要小心了。命理專家小孟老師在臉書粉專提到，3個星座女容易遇到家暴，有些可能是講話太偏激，有的可能是玩笑開過頭。

第3名、處女座

處女女有時容易吐槽另一半，或是愛和伴侶開玩笑，一不小心玩笑開過頭，就可能使對方感到不悅，在這種情況下又說出刺激的話，另一半可能會受不了而暴怒，甚至演變成家暴。

第2名、獅子座

獅子女個性比較強勢，在與伴侶相處時，容易出現講話偏激的狀況，或是喜歡與對方強辯，而且他們一旦忍氣吞聲太久，時間長了就會大爆發，此時伴侶若心情也不佳，就可能發生互相攻擊的狀況。

第1名、金牛座

金牛女容易壓抑自己的心情，有時受到伴侶的責備，她們大多選擇逆來順受，另一半若有暴力傾向，就會變得更想動手，金牛女選擇忍耐，處境就會更糟糕，需要家人或朋友來引導、勸離。

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