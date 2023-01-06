台東縣關山國小師生以「我稻關山．天氣晴」獲得天下雜誌微笑台灣創意教案全國首獎。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山國小師生以「我稻關山．天氣晴」獲得天下雜誌微笑台灣創意教案全國首獎。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山國小師生以「我稻關山．天氣晴」獲得天下雜誌微笑台灣創意教案全國首獎。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

天下雜誌微笑台灣創意教案徵選得獎名單今天出爐，台東縣關山國小學生歷時2年觀察環境及氣候變遷，用行動解決家鄉問題，教案「我稻關山．天氣晴」從上千所學校中脫穎而出，獲全國首獎。縣長饒慶鈴對於該校師生用行動實踐聯合國永續發展目標（SDGs）給予高度肯定。

關山鎮位於花東縱谷，居民以務農種稻為主要產業，近來全球暖化溫室效應、氣候劇烈變遷，農作物寒害、蟲害、稻熱病、水患、颱風、乾旱等問題，農業損害危急。關山國小長期以智慧農業為課程發展主軸，學生歷時2年觀察環境及氣候變遷，以新興科技、創意思考，用行動解決家鄉問題。

關山國小學生透過田野調查訪談家人及農民，採用PBL（Project Based Learning）專題導向學習，利用科技感測，監控及分析環境數據，了解農業災害及氣候因子的關聯，探討傳統預防及改善之道，進而透過創思發想、建立原型、測試修改等歷程，設計模型以預防農損。

台東縣政府自2020年在關山國小設置「未來教室-智慧創意發展中心」，除了空間及硬體設備的建置，更重視培養學生應對未來挑戰的軟實力。

教育處長林政宏說，學校教師團隊運用在地資源，結合SDGs理念，引導學生發現生活問題、尋找資源，決定研究方向，在學習與探究過程中，師生共同反思，運用數學、科學及科技知能，以行動力認識家鄉土地，觸發對土地永續經營的認同，與世界接軌，建構孩子成為對世界有貢獻的公民。

饒慶鈴表示，營造以問題本位的學習情境，提供學生運用科技設備自主學習，分別以科技融入教學、未來議題探討、跨領域整合，及改變教與學的流向等創新教學內涵，恭喜關山國小教學成果參與天下雜誌2022「微笑台灣 創意教案」競賽獲全國首獎，期許未來透過改變師生間的互動方式，讓教與學發生良善轉變。