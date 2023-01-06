動保處獸醫師為動物施打狂犬病疫苗。（新北市動保處提供）

1月6日是獸醫師節，新北市計有超過600位獸醫師，分別在臨床、研究、公職或其它相關行業，其中擔任臨床第一線獸醫師超過半數，新北市動保處協助提供新北市的獸醫師心理諮商資源管道，守護獸醫師身心靈健康。

獸醫師法於民國48年1月6日正式公布實施，後經過各級獸醫師公會努力，內政部正式通過每年1月6日訂為獸醫師節。新北市動保處針對轄內非公職獸醫師提供協助，透過衛生局方案，今年由各區衛生所提供每人一年3次免費心理諮商，居住在新北市的獸醫師均可以就近跟衛生所預約，動保處也特別向獸醫師公會成員宣導並提供衛福部簡式健康表及壓力指數測量表資訊，供獸醫師在需要時預先評估自身狀況。

新北市獸醫師公會理事長簡子寧表示，獸醫師往往是長時間工作，需要與飼主溝通，面對不會說話的動物，充滿壓力與挑戰，有時還會發生醫療糾紛，在美國及澳洲均有研究發現，獸醫師工作壓力及自殺的比例均高於平均，對動保處針對心理諮商提供協助，表示肯定。

農業局長李玟表示，去年疫情高峰期間新北市獸醫師也不缺席，新北市與轄內265間動物醫院合作，讓居家照護民眾寵物以視訊方式看診及宅配拿藥，獸醫師們在疫情下仍舊不辭辛勞地為動物進行看診及治療，維護動物福利並守護動物們的健康，但獸醫師不只守護動物，在防疫、食品安全及公共衛生盡一份心力。動保處與民間獸醫師共同努力，一同守護動物及國人的健康，並落實動物福利。