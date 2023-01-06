人安基金會南投平安站，舉辦「寒士吃飽30尾牙活動」，希望街友、中低收入戶、清寒家庭等弱勢族群過好年；副縣長王瑞德6日前往致贈物資、紅包表達支持，並感謝人安基金會善行義舉，呼籲各界響應，讓弱勢者的年夜飯盛滿愛心。

王瑞德將年菜人蔘糯米雞，送給在場的老人家，希望熱騰騰的雞湯，也是心靈雞湯，不只讓老人家飽胃，更能溫暖心，盼社會大眾支持，讓寒士過年能有頓溫飽；拿到午餐的長輩，透露感恩的眼神，還有老人家激動得跪下來，嚇得王瑞德連忙將老人扶起。

王瑞德表示，過年快到了，希望民眾都能過好年，感謝人安基金人會南投平安站和義工的幫忙，舉辦「寒士吃飽30活動」，這項活動很有意義，希望藉此號召大家一起關懷弱勢。他說，許淑華縣長在政見白皮書中，主張全民宜居，弱勢者也要被關心，南投縣會在過去建立的社會福利基礎上，繼續向上提升，落實照顧弱勢族群的政策目標。

獨居的白姓阿嬤說，感謝人安基金會的照顧，除了飲食和生活物資，更讓她有了家的感覺。南投平安站站長蔡柏毅表示，每年歲末寒冬的年節前夕，人安基金會都會舉辦寒士吃飽30尾牙活動，集結大眾的愛心辦桌，讓街友及弱勢家庭都能過好年；今年考量疫情，將過去辦桌方式改成送禮到家，給予弱勢關懷，年菜禮盒組包括五福嫩骨煲、富貴滷蹄花、精選豬肉鬆、人參糯米雞、黃金白菜滷、年年有鯖魚、櫻花蝦米糕及500元紅包等。