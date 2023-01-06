台北關表示，經審核符合報關業設置管理辦法第33條及「報關業者申請降低貨物抽驗比率作業規定」第2點規定條件之業者，受託辦理委任廠商進、出口報關業務時，可降低抽驗比率。本次核定之降低抽驗比率適用期間自2023年4月1日起至2024年3月31日止。

該關進一步表示，經評定為第一類報關業者，降低抽驗比率26％～50％；評定為第二類報關業者，降低25％以內。此外，取得安全認證優質企業（AEO）的報關業者，降低51％～75％，且毋須逐年向海關申請辦理降低貨物抽驗比率。