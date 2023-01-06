總獎金1000萬元的2023日立慈善盃女子高爾夫菁英賽今天在東方球場開打，旅美好手徐薇淩首輪抓下5隻小鳥，僅在第6洞發生失誤，以68（-4）桿繳卡，過去從未在日立盃取得領先的她也認為今年有了好的開始，但不會一直把冠軍擺在心上，更重要的是在LPGA球季開打前把自己調整到最佳。

徐薇淩認為，首輪整體都還不錯，不過第12洞起其實也都有很多抓鳥機會，但都因為推桿有些落差沒推進，讓她直呼有點可惜。打過許多次日立盃，徐薇淩卻從未在東方球場封后，就連單輪領先的經驗也都沒有。

「其實每一年都有在期盼，今天算是好的開始。」徐薇凌過去9次參加最佳成績並列第5，今年則是首次單輪取得領先，她認為，東方球場果嶺速度快，對她來說更有利，心態上能更確實朝著自己目標去執行，「可能也因為果嶺速度快讓我不會想太多，推桿能更紮實。」

不過徐薇淩不會一直把「奪冠」設為最大目標，「當然能奪冠是很好，但如果沒有也不會太失落，因為年初的比賽沒有好成績，反而能讓我更知道要在哪裡做調整，讓我去面對接下來開打的球季。」

徐薇淩提到，去年LPGA球季結束後開始調整上桿姿勢，目前也朝著好的方向發展，「過去我上桿時會有點『雞翅膀』，但以前覺得這樣還OK，但現在我覺得如果不改可能不會再進步，要把那道牆推掉。」

她坦言，要改姿勢確實是件不容易的事，但現在就算狀況不好也能感受到自己是不是在錯誤的地方，「從開始調整到現在，揮桿的穩定性更高，以前會不知道球擺下去會打到哪裡，但現在不再是帶著恐懼下去打球，很開心有這樣的感覺。」

除了調整姿勢，徐薇淩也下定決心要在體能上做加強，她透露，2020年因疫情國際賽事停擺，自己卻是體能訓練最勤的一年，也讓她在隔年球季恢復時收到不錯的效果，可惜體能訓練沒能維持下去，去年球季成績並不理想，加上韓裔澳籍好手李旻智給她「當頭棒喝」，讓她下定決心要再把體能重新建立起來。

現在徐薇淩規定自己在每週比賽開打前的禮拜二或三一定會上健身房一次，然後在比賽第三輪結束後也會想嘗試再去健身房加強體能，「這樣規定自己要在幾點前練完球、去上健身房，讓我更有效率，雖然我不知道這樣的嘗試有沒有好的回饋，但會想試看看。」