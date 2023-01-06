不當黨產處理委員會認定救國團其名下61筆土地建物及13.9億餘元 為不當取得財產，應移轉為國有；另追徵2.4億餘元。救國團不服， 聲請停止執行。台北高等行政法院只裁准本訴確定前，停止執行61筆不動產的移轉作業，但16.3億元現金則可執行移轉為國有，抗告後，最高行政法院逆轉裁定駁回救國團的聲請。

黨產會2018年8月認定救國團是國民黨的附隨組織，去年7月26日作成處分，救國團應在處分書送達的次日起30天內，移轉61筆不動產、近14億元的動產為國有；另針對已移轉他人而無法返還的建物和土地 ，追徵2.4億元，金額共16億3507萬多元 。

救國團認為，黨產會處分的合法性顯有疑義，其執行後將造成難於回復的損害，具有急迫情事，暫不執行不致造成公益重大影響，因而 聲請在本案訴訟終結確定前停止執行，同時對黨產會的處分提起行政 訴訟。

北高行審理後認為，暫停對救國團61筆不動產財產權之立即、直接剝奪，是為了維持其現狀的使用及正常營運，避免發生難於回復的損害；至於16億3507萬多元移轉國有，這部分金額明確，並無計算困難的問題 ，將來救國團如果獲判勝訴而受有損害，也得以金錢賠償，駁回救國 團這部分停止執行的聲請。

救國團及黨產會各自提起抗告，最高行政法院認為，不動產部分之執行，是將其所有權登記名義人辦理變更為中華民國，將來本案訴訟判決救國團如果獲勝訴判決確定，再辦理回復登記所有權人為救國團，依一般社會通念回復所有權登記並無不能或極大困難之處。

最高行政法院指出，救國團非不得以購買或租賃之方式取得類似之據點，並無原裁定所謂之坐落地點具有特殊性或不可替代性，遷移他址即難以正常營運之情事，原裁定逕認不動產有一旦無法繼續使用，救國團業務將無以為繼之情事，於法亦有未合。

最高行政法院認，至於16.3億元現金則可執行移轉為國有部分，依一般社會通念，並非不能以金錢賠償獲得救濟，救國團所稱將生難以回復重大損害之情事，是其主觀且屬臆測之見解，尚不可採，駁回救國團全部聲請。