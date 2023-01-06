今日環境風場為東北風，中部以北擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物易累積；依16時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天受東北季風或大陸冷氣團影響，且上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達每立方公尺133微克，東北風將挾帶境外污染物南下影響台灣，影響程度視上游地區累積程度和降雨情形有所變化；中南部地區位在下風處，污染物較易累積，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署表示，未來一週，明天環境風場為東北風，須留意7日東北風可能挾帶境外污染物影響台灣，中南部地區位於下風處，污染物易累積；8日至9日環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件仍差，易有污染物累積，10日至11日東北季風增強、12日東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，中部以南仍位於下風處，污染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。