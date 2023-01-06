全球景氣去年下半年急凍，生產螺絲扣件業者面臨接單量大減衝擊，立委邱志偉因此邀請經濟部、工業局、勞動部、財政部等單位南下岡山與業者座談，了解產業的心聲；業者多數強調受到全球景氣下行及去庫存影響，及歐盟碳邊境調整納入鋼鐵產業，將對扣件產業造成衝擊，請經濟部加強因應。

邱志偉表示，台灣受到全球景氣下行的影響，造成扣件產業的衝擊，扣件產業在大岡山、路竹地區是規模龐大的生產鏈，牽動著無數家庭的經濟命脈，在產業接單狀況不理想的現狀下，主管機關需加強因應，加強與產業對話，因此邀請業者與主管機關座談。

台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉指出，大陸在疫情嚴防後，又無預警全面性開放，加上烏俄戰爭衝擊、通貨膨脹及去庫存的影響，都造成螺絲扣件產業嚴重的衝擊，請政府要多傾聽業者的心聲，銀行也要大力支持，不要雨天收傘，一同與中小企業共渡難關。

另外歐盟在去年底針對碳邊境調整機制達成共識，預計今年10月針對多種產業出口產品到歐盟，需提出產品碳含量，其中包含螺絲扣件的鋼鐵業在內，許多業者憂心忡忡，對於碳含量計算、成本增加的問題都毫無頭緒，由於時間所剩不多，需要經濟部的全力協助。

經濟部次長林全能表示，螺絲扣件業外銷訂單受到多方衝擊確實有減少的狀況，經濟部也會盡全力協助業者度過難關；在歐盟碳排放的條件緊縮，南部已經指示屬於法人機構的金屬中心主責，全力協助在地業者碳盤查，以符合歐盟的規範；另外出席的中鋼總經理王錫欽也強調，將會盡全力改善製程提供低碳盤元，唯有下游接單暢旺，上游的中鋼才能持續獲利。

會中田園工廠創新協會提出針對農地工廠納管造成業者很大的壓力，尤其業者投入龐大資金希望能合法化，最後卻在污水排放無處可去或用地變更卡關，導致合法化的過程困難重重，投入的資金可能會化為烏有等，對此邱志偉強調，將會再邀集相關單位針對工廠輔導法議題辦理座談，協助業者能符合規範。