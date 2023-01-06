桃園市長張善政6日公布癸卯年桃園新春春聯提詞為「兔躍新程」，設計理念是「金兔迎春添新象，人逢泰世隨兔躍」。張善政說，圖像呼應兔年。即日起市民可至市府領取限量的春聯，另外也會透過公所、鄰里系統向民眾發放。

張善政主持「2023癸卯年桃園新春春聯及福袋發表記者會」。張善政在樂天女孩、桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥陪同下公布春聯。他說，呼應新年為兔年，「兔躍新程」的圖像彰顯兔子大耳朵，而「躍」代表向上躍升，兔子跳得高、桃園跳得更高，祝福桃園及所有市民新的一年有更好的運勢，「新程」則代表新的未來，希望桃園越來越不一樣，並祝福每個人新的一年懷抱新希望，為自己打造一個不一樣的未來，開啟新程。

張善政也和樂天女孩一起揮毫，分別寫下「兔」、「春」、「福」。對於往年春節期間發放的福袋總是引起市民爭相索取，張善政說，癸卯年福袋設計成圓形，代表圓圓滿滿，象徵財運、幸福接踵而來，希望圓形福袋帶來各種好運。他也說，春節期間會到桃園市各宮廟祈福參香，準備福袋發送，也期待跟鄉親見面。

張善政也提到，即日起市民可至市府一樓服務台領取癸卯年春聯「兔躍新程」，此外13日起配送到各地區公所，並由區公所透過鄰里系統分送至各家戶。此外今年還增加電子檔設計，民眾可至桃園市祕書處官網自行下載運用，也可以印製成各種喜好的尺寸或轉傳電子檔。