據2022年12月14日FOMC利率點陣圖顯示，基準利率水準有機會來到本輪升息的尾聲階段。國泰投信6日指出，預期2023年第一季末邁入升息尾聲後，台股企業整體獲利有望逐步回歸正常軌道，新上市的「國泰台灣領袖50 ETF」小資族可用1.5萬元入手50檔台股市值龍頭企業，搶先布局「市值型」台股標的，進一步捕捉今年的成長機會。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析，觀察過往台股大幅修正時，台灣加權指數在相對底部時指數殖利率約為4.5％至5％，據統計，目前台股殖利率去年底已來到5.1％，可見長期逢低布局機會浮現。

全球產業規則正在改變，國際貿易為台灣經濟的動力，台股企業自然不可能置身事外，故在進行台股投資時，企業因應低碳轉型浪潮下的風險管理能力也必須納入考量。國際權威指數編製公司MSCI即留意到上述趨勢，開發編製出「MSCI台灣領袖50精選指數」，即訴求以市值代表性出發，同時考量企業低碳轉型應對能力，挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的。而國泰投信已於2021年取得指數授權並通過審查。

國泰投信指出，即將推出的「國泰台灣領袖50 ETF」，即追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，並訂於3月8日至3月10日進行募集，期望為台股的市值型投資，打造2.0時代的商品。整體來說，該指數不僅考量企業的獲利情況，在市值代表性的基礎上，也依其低碳轉型應對能力進行權重調整。目前成分股橫跨七大產業，包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費，隨著資金在不同產業輪動，投資組合都有機會抓住利多，適合作為核心資產、長期布局。

國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇表示，相較臺灣加權指數而言，MSCI台灣領袖50精選指數更聚焦低碳轉型標竿產業，如資訊科技、金融等；現階段在碳排放較高的原物料、非核心消費、工業等產業的配置較低，符合目前主流社會對供應鏈低碳轉型的追求，有助於超前掌握台灣未來產業發展願景。

2022年全球需求降溫下，台灣出口表現確實受到衝擊，主計處下修2023年台灣經濟成長率預估至2.75％，但台灣企業仍保持韌性，預期待2023年上半年庫存調整結束後，第二季起經濟將逐步回溫，因此第一季末、約3月份會是適合布局台股市值型標的的嶄新起點，建議投資人後續可關注與留意。