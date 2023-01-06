哈利預計於10日出版的回憶錄《備胎》（Spare）已搶先在西班牙開賣，著重個人、家庭和婚姻生活的描述，一連串對親人的砲火比紀錄片的威力還猛烈。這位派對王子一路走來「叛逆」形象都與成員們與眾不同，如今更自爆17歲染上毒品，還殺了25名塔利班戰士。

據八卦網站《第六版》(Page Six)報導，英國薩塞克斯公爵哈利王子年僅12歲就經歷喪母之痛，陰霾久久揮之不去，此前他曾表明，有一段時間他靠酒精和毒品來麻痺這些恐懼，稱:「我喜歡喝酒、喜歡吸毒，喜歡嘗試一些盡可能讓我感覺不痛苦的事情…」提到妻子梅根幫助他尋求治療。

哈利在書中坦承自己向家人說謊，當時說「對毒品沒興趣，人們只是為了讓自己與眾不同」。就讀貴族學校「伊頓公學」（Eton College）時，曾在高爾夫球場抽大麻，在公眾場所吸食古柯鹼，還在酒吧外「滾草皮」獻出第一次。正值清純年華的他，曾因多張跑趴照躍升媒體版面，內容還描述許多吸毒後的脫序行為，稱:「服用這種藥物其實沒有比較快樂，但確實感覺不一樣…」

此外，身為前皇家陸軍成員，哈利透露於2012至2013年間被派往阿富汗擔任阿帕契直升機飛行員，執行6次的飛行任務，精準地說出共殺了25名武裝分子，形容這是從棋盤取下的「棋子」，不把他們當人看。激進言論還引來保守黨議員斯圖爾特(Bob Stewart)，以及退役海軍陸戰隊成員麥克比恩(Ben McBean)的痛批:「真令人反感」、「你需要閉嘴」。

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