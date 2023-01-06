民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農拋出台北市併新北市汐止及基隆市議題，對此，基隆市議會議長童子瑋表示，樂見國內各黨派對於地方制度改革的討論百花齊放，也希望中央政府能夠重視國土重劃的議題。

基隆市長謝國樑上任第一次市務會議中，便提出基隆市應升格為直轄市的構想，並且表示如何升格，都有開放討論的空間。吳怡農拋出台北市併入汐止基隆議題後，謝國樑也表示，讓基隆市民未來享有直轄市民的待遇是刻不容緩的議題，各項可能的方案都會納入審慎考量。

童子瑋指出，基隆是北北基桃生活圈的省轄市孤島，長期被摒除在直轄市待遇之外，樂見各黨派對地方制度改革的討論百花齊放，多一點聲音、多一點熱鬧，都是讓基隆人的聲音被看見。

童子瑋說，在凍省後，現今不管是直轄市還是各縣市，都直屬行政院直轄，但現今的地方制度仍有「縣市」位階，造成縣市居民強烈的相對剝奪感。相比為了達到既有直轄市標準誰合併誰的討論，對台灣國土規劃最長遠與負責任的設計應該回歸「二級制」，地方政府都是同一位階，並以實際的文化圈與地理條件進行區域劃分。

童子瑋認為，日治時期的「基隆郡」涵括了如今新北市瑞芳區、萬里區、金山區、貢寮區、雙溪區、平溪區，共享大北海岸文化生活圈。他認為，基於共同生活圈的概念，北海岸各區、甚至汐止等新北市各區與基隆市合併共組「大基隆市」較為合理，在民政、醫療與觀光的規畫上將更有效率，也保留在地的文化認同。

童子瑋強調，目前基隆前市長林右昌、市長謝國樑與雙北許多跨黨派候選人都拋出行政區重劃議題，有充足的社會能量，希望獲得中央政府重視，順勢召開跨縣市的國土願景會議，不要讓這些討論僅是選舉的煙花，基隆市民與全台非直轄市居民的權益不能等。