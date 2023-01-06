台東縣政府透過在文化健康站採集傳統歌謠，邀編曲家以流行音樂方式改編再創，今天辦理歌謠採集發表會。原民會辦理文健站年度查核，台東103站中有20站分數達90分以上，為全國之冠，縣長饒慶鈴在會中頒發38站績優文健站、及25個照服員獎項。

失傳古謠重新改編，台東歌謠採集發表會今天登場。（蔡旻妤攝）

縣府今年委託金曲獎得主昊恩統籌製作，到7個部落文化健康站採集即將失傳的古謠共40首，再從中挑選10首，由知名音樂人保卜、MUSA明馬丁及林明陽等編曲，融合流行音樂全新風格的族語歌謠，以新穎的音樂形式，讓社會大眾更貼近原住民族音樂，同時也理解部落發展的歷史軌跡，向世界展現台東作為南島文化首都的藝術能量。

失傳古謠重新改編，台東歌謠採集發表會今天登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

縣長饒慶鈴表示，「部落耆老是我們的知識寶庫」，台東是1座保有豐富的藝術文化資產的城市，部落的每位長者都是原民文化產業重要的瑰寶，透過部落歌謠的採集、縣府TTICC一流規格及設備的錄音室，提供在地音樂創作人等表演藝術工作者使用，希望能夠吸引更多在地青年回鄉駐村工作，透過不同文化發展形式，讓民眾看見文化與藝術兼融的南島文化首都—台東，更能讓TTICC成為原鄉文化傳承及藝術創作的重要場域。

由原民會與縣府委派長期照顧、社會福利、長者友善空間及專家學者針對去年全國473站文健站，進行為期2個月實地訪視查核，協助提供文健站專業意見及政策建議。

失傳古謠重新改編，台東歌謠採集發表會今天登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴指出，在縣府的努力下，目前184個部落達7成設有文健站，未來4年將加強文健站功能及延緩失能提升，除將照顧服務涵蓋率達100％外，文健站及照服員採分級制度，預防延緩失智模組，讓文健站除創造中高齡就業率外，更讓部落因族因地照顧品質再升級，更具文化照顧特色亮點。