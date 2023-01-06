又不降了！經濟部能源局今正式公告2023年再生能源躉購費率，原本上月預告要下修今年太陽光電收購費率1％~3％，因業者反彈原物料價格還在高檔，最後定版價宣布維持2022年費率。能源局解釋，確實有物價、缺工問題在，因此先不調降。

每年躉購費率攸關台電向再生能源業者簽約20年的收購價，通常會因成本、規模逐年調降，減輕民眾電費負擔。日前經濟部預告版，也將今年光電每度平均收購價小降到4.4元，減幅1％到3％。

不過此遭到太陽光電業者反彈，認為原物料、鋼材、人力成本都還很高。最終正式公告的2023年費率，太陽光電費率不調降，維持去年價格。經濟部表示，業者反映原物料物價仍高，模組價格還在高檔，加上還有缺工因素，因此審定會決議維持2022年度費率。

如此，太陽光電收購價將維持屋頂型每度4.5元、地面型4元、水面型4.3元，平均費率每度4.4元。

能源局表示，整體而言，與2022年相比，太陽光電、陸域風力不及30瓩級距、生質能無厭氧消化設備、廢棄物、小水力2MW以上級距、海洋能等綠能，費率都維持不變。

有改變的部分，像地熱發電不及2MW容量，躉購費提升為每度5.94元。生質能發電新增「農林植物」，每度3.1元，有厭氧消化設備的沼氣發電，提升為每度7元。小水力發電增訂不及500瓩級距，收購價4.89元。 至於離岸風電僅有小數點提升，大抵為4.5元。

經濟部表示，另為鼓勵業者及早完工併網，2023年增訂各類再生能源加強電力網額外費率。如太陽光電部分，適用費率起算時點，由取得同意備案日調整為籌設許可日。