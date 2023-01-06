63歲資深女星王淑娟80年代因《花系列》走紅，因多詮釋悲情人物，因而有「苦情天后」封號，她在事業巔峰之際淡出演藝圈，更一度投資慘賠6千萬，好在她生性堅強，2015年重返螢光幕前，喚醒不少人的青春回憶。近日她跟同為花系列女主角的崔佩儀，以及「台灣最美歐巴桑」陳美鳳用餐巧遇，並合照留念，3人臉上彷彿施了魔法般，看不出任何歲月的痕跡。

崔佩儀5日PO出與王淑娟以及陳美鳳的合照，可見站在中間的王淑娟身穿保暖羽絨衣搭配淺藍色牛仔褲，顏值凍齡又氣色很好，外出衣是黃色毛衣的陳美鳳抓住她的右手，臉貼臉微笑，一襲紫色連身裙的崔佩儀則站在左側，親密摟住她的另一隻手，更在貼文以「永遠的好姊妹」來稱呼彼此，展現3人的好交情。

崔佩儀(左一)和王淑娟(中)是昔日《花系列》戰友，右一為陳美鳳。(圖/崔佩儀 FB)

照片曝光後，釣出大批粉絲回憶殺，直喊：「天啊！花系列的女主角之一耶」、「好情誼永遠不變，幸福」、「三位一樣美麗，優雅有氣質」、「不可思議的巧遇，好讚哦」、「我以前有看花系列的電視劇～妳們我都愛」、「姊妹能相遇要珍惜在一起的機會」、「那時候的女主角演技外貌氣質兼備，雖然王淑娟不是美女級，但演技和氣質真的很好！」