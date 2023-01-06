受惠於長假前的拉貨效應，凱美（2375）12月營收連續第二個月繳月增成績單，達4.41億元，但年減28.1％，累計2022年營收58.68億元，年減23.9％，整體經濟情勢不佳，凱美年營收寫近三年新低。

凱美6日股價大漲逾半根漲停，主要因鋁電廠金山電（8042）泰國廠發生火災，保險及財物損失仍有待評估，不過市場聯想轉單效應，激勵同為鋁質電容器廠的凱美、立隆（2472）連袂上漲，漲幅介於3.58％～5.33％，加上被動元件龍頭廠國巨（2327）展現挑戰500元整數大關的氣勢，類股在封關前頗有表態意味。

凱美6日公告12月營收，達4.41億元，月增4.1％、年減28.1％，為連續第二個月繳月增營收成績單，為第四季營收高點，主要因1月農曆年假之前的提前拉貨潮，其中電阻、電容營收分別月增3％、7.7％，僅風扇月減3.5％，三大事業受到大環境影響，仍持續年減。

累計凱美2022年第四季營收達12.77億元，季減15.46％、年減26.61％，約當十一季以來相對低點，2022年凱美全年營收繳出58.68億元成績，年減23.9％，為近三年低點。

同為鋁電廠的金山電（8042）凌晨發布重訊，泰國子公司發生火災，現場無人傷亡，但部分設備受損無法使用，損失及相關理賠有待評估。

金山電持有泰國子公司94.52％持股，該公司重訊表示，泰國金山電子工業（股）公司於112年1月5日當地時間下午4時30分，因泰國1廠3樓發生火災，火勢在消防單位協助下，已快速撲滅，現場無人傷亡，惟部分設備受損無法使用。

金山電表示，公司目前正在評估設備損壞情形，公司廠房、生產設備皆有投保火險，相關理賠作業待與保險公司接洽後處理，受影響產能及產能調配，尚待火災鑑定後進一步評估。

目前凱美仍持有金山電18.19％股權，張數達23,549張。