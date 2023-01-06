寄存於故宮的「蘭千山館」文物，隨著寄存合約到期後恐將歸還私人收藏，文化界擔心這些重要文物將流落海外，國民黨智庫發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署，6日並由教文體育組召集人陳學聖主持，邀請前玄奘大學大眾傳播學系主任諸葛俊對談，認為寄存辦法修改固然可秉著專業處理，但作為故宮院長，有必要站在專業角度協助因應合約到期而衍生的問題。

諸葛俊指出，「蘭千山館」除了褚遂良臨摹〈蘭亭集序〉的黃絹本、懷素〈小草千字文〉，南宋高宗的〈賜岳飛批劄〉更可與故宮原本典藏的〈賜岳飛手敕〉相互輝映，是活生生的歷史教材，從中看到當時主戰派、主和派的博奕。大學時念歷史出身的諸葛俊感慨，博物館的運營也許有不足為外人道的問題，在制度面上需要改革也都可以認同，但作為院長應在制度面上協助寄存人解決問題，「不是合約到期了就不要了，一刀兩斷」對故宮退還「蘭千山館」寄存文物的作法，感到匪夷所思。

諸葛俊認為，以博物館專業和行政而言，想改革，想改變寄存辦法「我們都很尊重，但是不是在這種改革當中，碰到問題應該協助寄存人？這才叫專業博物館該有的表現」。陳學聖指出，故宮院長吳密察在公聽會上發言，故宮是一個高質量典藏的博物館，故宮無需採取寄存的方式，來充實典藏及展出內容，令人驚訝，各大博物館多是希望全世界最好的東西到自家博物館，而台北故宮卻認為東西夠多，不要別人寄存來沾光。對此諸葛俊表示，博物館任何東西都是公共財，不是夠多了就不要了，這是行政失靈。