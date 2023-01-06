年節將近職業賭場又悄悄開張，佳里區周姓男子將佳北路1間店面一邊出租開牛肉湯店，一邊又在旁邊鐵皮屋內大開麻將賭場賺賭博財，佳里警方在學甲槍擊案後持續掃蕩海線可疑賭場，近日蒐證前往查緝，共查獲含負責人與賭客在內12人，現場還有賭具與籌碼。

56歲周男原本將佳北路一間店面租給人經營牛肉湯店，去年底又在店佳旁邊的鐵皮屋內私設賭場，以籌碼方式，偷偷經營麻將賭博。因日夜人聲鼎沸，還有洗牌聲，遭民眾陳情妨害安寧，引來警方查看。

警方得知，這家牛肉湯店每過中午就車輛出入頻繁，店內聚集人潮，但不是吃牛肉，都是到隔壁鐵皮屋內大完麻將，從白天玩到黑夜。

警方近日發動攻堅，在賭場內查獲3桌麻將，逮捕周男在內的12名賭客與幹部，並查扣麻將、牌尺與籌碼等賭具，將周男依照賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客依照社維法裁處。

警方表示，學甲槍擊案幕後主嫌「紅龜仔」洪政軍尚未落網，加上年節將近，警方持續清查海線地區任何可疑賭場，斷除其金流與棲身之地，逼洪嫌走投無路現蹤。