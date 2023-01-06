經過選舉爭鬥、預算刪除等，花蓮府會關係持續緊張。議會今天不滿，去年有半數議員、147件小型工程建議案被卡，等到年底選舉過後，縣府才遲遲回文給議員，把民意當「政治籌碼」！縣府回應，花蓮為財政五級縣市，且缺徵礦石稅，財源拮据，去年又發生強震，預算執行有時效急迫性，要讓每一筆預算都能妥善運用並符合效益。

縣議會出示議員（議長）所提小型工程建議案，縣府卻在去年底選舉過後才回覆。（花蓮縣議會提供）

縣議會透過新聞稿、議長張峻也在臉書發文，指出去年（第19屆）有過半數議員147件、約近3千萬議員小型工程建議案，7月間發文縣府等待核准，期間議員以電話關心進度，縣府竟拖延到去年12月28日，才來文給各議員將彙整辦理。

張峻不滿，縣府長達5個月的時間拖延擱置，就是要牽制議員，左右選情，更以此當成議員選舉、甚至於議長選舉期間的政治籌碼，連民眾需求的基層建設也被當成政治工具操作。

張峻說，議會去年第19屆第22次臨時會追加預算中，通過縣府6千6百萬的地方建設預算，縣府也允諾將及時投入基礎建設之改善，這是協助地方農路改善、便橋、排水系統、擋土牆、監視器等基礎建設。

縣府透過新聞稿回應，111年度議員建議案核定件數高達965案，核定金額高達1億6700萬餘元，縣府重視議員所提地方建設建議事項，若是在既有施政計畫範圍內已涵蓋的建設項目，已由相關權責單位研議辦理。

不過也澄清說明，花蓮縣作為財政第五級的縣市，又因未徵收礦石稅造成財源拮据，在兼顧建設及財政健全下，且去年又遭逢918強震，在考量民眾安全下優先搶修受災地區，縣府審慎評估各項民意需求，讓每一筆預算都能妥善運用並符合效益。

此外，花蓮縣府去年7月所提追加預算12億多元，其中有高達94％有執行時效的急迫性，也包含縣議員地方建設建議案及道路等相關基礎建設，原訂於第19屆第22次臨時會審議，因議會延期到10月通過，致使許多地方建設延宕，許多工程更因時間過短無法發包，也對鄉親權益造成影響。