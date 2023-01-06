年節將至，大多人會利用這10天連假與親朋好友相聚出遊。一名網友計畫到高雄玩，未料上網訂房時一查，一間飯店的4人房，三天兩夜竟要價近40萬元，讓他不禁懷疑「還以為選到總統套房」。貼文掀起熱議，底下有知情人士解惑，這其實是飯店常有的操作手法。

這名網友在Dcard發文表示，他想趁著過年連假去高雄旅遊，上訂房平台瀏覽飯店，尋找四人房時，卻看到一間「豪華四人房」讓他大開眼界，三天兩夜就高達39萬元，而且價格還是已經折價過，讓他十分震驚「我還以為我選到總統套房」。

一名男網友看到飯店房價近40萬，直呼太誇張。（圖／翻攝Dcard）

如此高的金額使不少網友也直呼太扯，「這就是為什麼大家都要出國玩，台灣的飯店真的太貴了」、「過年在國內旅遊就是等著被宰啊，連民宿都三倍賣」、「貴死欸」、「這是皇帝套房，你選錯了」。

有知情網友透露，其實這是很常見的業者操作手法，因為一旦沒空房就不會出現在搜尋結果，所以會放一個價格不會有人訂的房間，「沒房間了但網站又想把飯店掛在上面，讓你能搜尋到」、「這是因為沒房間賣了，又不想放棄曝光機會」。