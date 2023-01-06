花蓮遠東百貨新春開賣福袋來到第7年，年年秒殺完售，今年準備1000份，800份將於7日開放預購，200份則於大年初一現場排隊販售，新春福袋售價1500元，購買就送價值近4千元的基本回饋獎 20吋行李箱，獎品多達120項，有電動機車等，總獎項價值破百萬元。

店長黃永芳表示，今年推出的福袋除了高CP值，更考量到疫情逐漸降溫，民眾對旅行關注熱度高，特別推出了20吋行李箱作為基本回饋好禮。

他說，福袋將於7日開放民眾搶先預購，當天全館消費不限金額發票，就可以1500元至3樓顧服中心購買，早鳥前300名可現場領取福袋基本獎，其餘須22日早上9時憑福袋購買憑證至1樓和平廣場領取。

另外200份將於22日上午9點現場開放購買，福袋購買完成即可上台抽出二重獎！福袋CP值超高，買到賺到，民眾直呼百貨太佛心！

今年福袋獎品，除了3980元的基本回饋獎「OUTDOOR 20吋行李箱」，再加贈百達遊100元商品券！二重獎精選120項精美好禮，包含iPhone 14 Pro Max 、全自動義式咖啡機、55吋電視、滾筒蒸洗脫洗衣機等；特獎抽「遠東百貨168000元商品券」及「KYMCO IONE電動機車」各一名，中獎機會高。可上遠百花蓮官網、FB粉絲專頁瀏覽。