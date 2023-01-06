每年在各地誕生許多偶像團體，有的憑實力，還有的靠話題竄紅，大陸最近有一個出道不久的女團SHA48，主打「妹妹們（團員）都很可愛」，日前更舉辦見面會，和粉絲近距離互動；豈料，見面會後網上瘋傳SHA48中心位其實是男生，表演畫面掀起熱議，網友全嚇得倒彈批「太離譜了」。

大陸影音平台抖音和小紅書上瘋傳一段影片，有一名男子分享組了女團的好消息，大多數人以為他只是投資，但近日男子竟以女團C位（中心位）出道，證明「有夢想誰都了不起」；而廣大網友立刻搜出，這個新女團就是「SHA48」，甚至有粉絲力挺，「剛出道的地下偶像團，會有線下公演和握手會，妹妹們都很可愛的」。

SHA48出道舞台曝光，網友驚見中心位其實是男生，都嚇了一大跳。（圖／摘自微博）

沒多久更有去現場看表演的人，上傳SHA48當天表演的樣子，發現C位和宣傳照差很大，從擁有水汪汪大眼睛和無害臉蛋的可愛女生，變成瞇瞇眼男還穿女裝在台上唱跳，驚悚真相讓網友都看傻眼，「照片P的太過分了吧，現場照超真實，連性別都能揭曉」、「有點荒謬」、「男孩子努力追星夢，只是他不當男團」。

從SHA48的官方微博上，自我介紹顯示「上海的一個新晉偶像團體」，更透露有固定演出；而首次公演後，也有發文感謝粉絲，「再次感謝大家昨天到現場看我們的出道公演，以及觀看直播的各位」。