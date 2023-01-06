南投縣「泰雅族Malepa群口述傳統」保存者Yabu Pitay翁進文耆老辭世，享壽98歲，為彰顯他對保存傳承泰雅族傳統文化資產貢獻，文化部發旌揚狀及慰問金，由其家屬受贈。

翁進文出生於1925年，是南投縣仁愛鄉北港溪流域馬烈霸部落最高齡耆老，也是最擅長泰雅族口述傳統Lmuhuw者，2018年南投縣政府公告認定翁進文耆老為「泰雅族Malepa群口述傳統」保存者。

翁進文耆老長期居住於馬烈霸部落，具備豐富的泰雅族傳統文化知識，及高深的族語表達能力。「泰雅族口述傳統」兼具口語述說及吟唱兩種文化表現形式，翁進文均擅長，不僅能以流暢的Lmuhuw宣敘唱法，朗誦泰雅族Malepa群口述傳統，尤其使用的單字、詞彙，及表達隱喻的方式，更是當今世代不易理解的深奧族語；也因此，在無人可以對談的情形下，翁進文生前已很少展演泰雅族口述傳統。

翁進文耆老所吟唱的Malepa群口述傳統，深具北港溪流域泰雅族族Malepa社群的文化顯著性、完整性及世代相傳的歷史性。在翁進文耆老辭世後，由縣府文化局通報文化部，文化部聞訊後深表哀悼，指派文化部文化資產局副局長吳華宗，代表文化部長頒發旌揚狀及慰問金。

文化部與南投縣政府文化局，在仁愛鄉公所舉行文化部旌揚狀頒贈儀式。文化局長林榮森表示，雖然是追贈的儀式，仍表達政府感念翁進文耆老，對泰雅族Malepa群口述傳統努力與貢獻，文化局也會繼續努力，讓珍貴的無形文化資產得以流傳。