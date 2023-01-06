為強化校園災害搶救技能，新竹縣2023年度119勤務演習暨消防節防火宣導活動6日在仰德高中登場，演練模擬教室大火，也請出70米高雲梯車加入演練。縣長楊文科特別到場勉勵打火兄弟並頒發加菜金與感謝狀，感謝警消、義消、婦宣及救護夥伴，一起為守護鄉親生命財產安全而努力。

此次演習模擬校內教室發生火災，流程安排經警衛確認火災後立即報案撥打119，並同步通報全體學校師生1樓電腦教室目前發生大火，自衛消防編組隊包括滅火班、通報班、避難引導班、安全防護班及救護班等立即編組實施初期滅火、通報聯繫、人員疏散避難等應變作為。後續消防單位陸續抵達救災現場，實施消防搶救滅火行動。

演習共動員20輛各式消防車、190人參加，消防局人員及支援單位也共同參與演練，包括出動無人機指揮救難，還有全台僅4輛的70米消防雲梯車，也一併投入演練。

消防局長陳中振表示，火災發生時火勢燃燒迅速，往往伴隨大量濃煙與高溫，危險性極高，因此除了落實災害預防工作，盡可能降低火災發生機會外，當火災發生時的應變也非常重要。此次勤務演習，不僅加強場所自衛消防編組應變能力，也強化場所防火管理人落實相關業務，加強轄內火災預防及火災發生時應變能力。

演習現場設有闖關遊戲攤位，以寓教於樂方式，讓民眾和學生學習如何做CPR自救、火災初期滅火器的使用等等，另外也特別設置地震體驗車，讓民眾了解不同地震震度來襲時，會發生不同的效應，同時判斷如何應變。