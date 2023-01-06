江宏傑看見桌球隊小朋友，大聊浪浪毛孩與桌球經。（自然食Natural10提供）

江宏傑趕在農曆年前夕，送愛到流浪之家，擔任本土寵物鮮食品牌「自然食Natural10」邀請江宏傑擔任公益大使，更邀請江宏傑與同仁志工們一齊親自下廚為「浪浪」們烹煮百份鮮食，並親送至流浪動物之家，江宏傑表示，非常感謝能擔任本次活動的公益大使，5日活動當下呼籲大家領養不棄養，陪伴毛孩一定要有一輩子的決心，因為毛小孩對我們來說可能只佔生命的一部分，陪我們走過人生的某個階段，但對牠們來說，我們卻是他們的全部，所以一定要領養不棄養。

江宏傑也說愛犬Dogi是透過領養，回憶當初Dogi的情況很糟全身皮膚病，在經過細心照顧之下恢復健康，「從沒想過一隻狗狗能帶給我如此大的支持，無論多累，Dogi總在門前開心地迎接我 ; 而在我感到情緒低落的時候，牠也總是默默的給我安慰。」有了過往的領養經驗，江宏傑再次鼓勵民眾走入動物之家，給予浪浪關懷，同時優先考慮領養。因為只要有心照顧，每隻毛孩子都很純真可愛，就像當初那隻不起眼的Dogi，現在已成為人見人愛的貼心夥伴；但領養前也要經過深思熟慮，並且下決心要伴牠終老，不離不棄。

對他現在來說，Dogi就像他的家人一樣，所以走進收容所的那一當下，看見許多毛小孩就覺得牠們好可愛，心裡也特別興奮想要趕緊跟牠們大玩特玩一番，這次也特別感謝「自然食Natural10」邀請他來做如此有意義的事情，小傑說，雖然平常在家不太會像今天一樣那麼正式的烹煮鮮食給Dogi，但是對Dogi從日常在家吃飯時，就會給一些鮮食享用，但貼心的小傑卻要大家注意，給鮮食還是要注意毛孩不能吃到人吃的調味料，這樣吃起來對牠們才會健康又安心。

螢光幕前給人溫暖形象的江宏傑，私底下也會偶而下廚，因此活動當天的鮮食製作對他來說並不困難。但他強調自己是第一次參與百份鮮食的製作過程，而且自然食設計出的食譜還比照人類營養師，計算應有的碳水化合物、脂肪跟蛋白質比例，還要遵照少油、低鈉並兼顧美味等原則，讓身為運動員，同樣重視飲食均衡的他來說非常有感，也很認同品牌在寵物飲食設計上的用心。

5日的公益活動，主辦單位也邀請到桌球隊的小朋友一起來共襄盛舉做公益陪伴浪浪毛來，江宏傑看見桌球隊小朋友，不僅大聊浪浪毛孩與桌球經，更以江教練身分教導小朋友，今天來參與這麼有意義的公益活動，千萬要記得告訴周遭不管是家人還是同學，我們隨時隨地都要好好的愛惜與珍惜浪浪毛孩，一但狗狗認定你，那就是一輩子都是認定你，所以一定要好好愛惜牠們，更要從自身做起。