宜蘭縣私立慧燈中學近期有學生出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，宜蘭縣衛生局今天（6日）接獲醫療院所通報後，展開疫調、採集檢體，目前累積發病學生有85人，衛生局指出，諾羅病毒不易被酒精所殺死，務必以肥皂與清水徹底洗手，才能根絕諾羅病毒。

慧燈中學國中、高中部約有1500名學生，其中約1400人是住宿生，學生有8、9成來自北北基桃。校方表示，學校獲悉後協助學生送醫，並由家長帶回，學生的狀況學校都有掌握，並加強校園防疫。

衛生局表示，學生發生不舒服現象，多數症狀為發燒、噁心、嘔吐、頭痛及腹瀉，該校自1月3日起陸續有學生發生症狀，目前累積已發病學生為85人，以國中二、三年級學生為主，並散發於不同班級及不同宿舍。

其中有1名學生回台北住院治療中，部分學生由家長帶至醫療院所診治後回家中休息，目前診斷皆為疑似諾羅病毒感染，學校已針對餐廳、廚房及廁所進行清潔消毒，衛生局已派員至現場疫情調查及採集檢體中。

衛生局提醒，近期為諾羅病毒好發季節，該病毒流行期約自每年11月至次年3月間，特別容易發生在季節交替的時期；呼籲民眾要多留意飲食衛生與手部清潔，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀應儘速就醫及落實生病在家休息；餐飲旅宿業者務必加強環境衛生管理，並留意員工健康狀況，如有疑似症狀者請立即暫停工作，以降低病毒傳播的風險。