新竹縣文化局迎接兔年到來，8日在文化局園區舉辦2023新竹縣·新春Opening走春活動，邀請8個表演團隊，包括馬戲、音樂、舞蹈、戲劇，採Showcase移動式表演，從演藝廳外環繞園區1圈，讓民眾跟隨演員的腳步，在轉角就能欣賞表演，漫遊文化局園區。

新竹縣·新春Opening走春活動去年9月就開始與各演團隊共同討論，要給鄉親不同以往的觀看體驗。活動將於1月8日中午12時30分在文化局縣史館與圖書館之間場域，首先展開互動式遊戲，演員以生動、活力的肢體表演，帶著鄉親一起做體操與遊戲。

展演部分則特別採Showcase移動式表演，分為兩梯次，第1梯次下午1時開始，第2梯次下午3時開始，每次展演共100分鐘，共有8個表演團隊從演藝廳外開始環繞園區1圈，從外到內共計有13個表演點。

活動邀請在地團隊包含巴雀藝術、揚音樂集、銅好重奏團、新竹直笛合奏團、艸雨田舞蹈劇場，還有野孩子肢體劇場、馬戲之門，以及這幾年進駐演藝廳的盜火劇團共同參與。當天展演由默劇演員帶領觀眾，穿梭在演藝廳內外及周圍，並由文化局成員擔綱整個展演活動的開頭及結尾，藉此充分展現新竹藝文團隊的展演能量。

另外，文化局也貼心選購峨眉鄉農會2000顆新鮮橘子，在園區中堆成一座座的小山丘，讓大小朋友在園區探險，免費將象徵大吉大利的橘子帶回家。