新竹市立棒球場未驗收就啟用，還造成職棒球員受傷。新竹地檢署去年7月底聲稱主動剪報、分案調查，5個多月卻「靜悄悄」。新竹市長高虹安揭露，新竹棒球場疑偷工減料的重大問題，在球場的草皮淺層土壤挖到磚頭、廢棄電線等。前民進黨立委郭正亮表示，最令人感到不可思議的是，新竹工務單位查了5個多月，怎麼會查不出來。他甚至預言，後續還會挖出非常多大秘寶。

針對新竹棒球場挖到磚頭、廢棄電線等，郭正亮今(6日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這會讓人懷疑工務局、承包商到底對棒球場有沒有經驗。可是當初的建設規格規定，必須有28公分沙土，沙土上面再種綠草。但顯然就是用廢土，不然怎會有電線、磚頭等等。

郭正亮接著指出，球員林哲瑄真的是為了這個場地犧牲，不然辦比賽，不知道還會有多少人受傷。最感到不可思議的是，新竹工務單位查了5個多月，怎麼會查不出來。

郭正亮指出，MLB當然就很有經驗，看一看就知道土有問題，查了第一天就看出來，便灑水看看，就知道土有問題，然後開挖。而新竹工務單位查了5個月，卻都看不到這個問題，還列舉27項缺失，都已經改正，這不可思議。這樣的政府單位、承包商，怎麼可以蓋棒球場，實在有點不可思議。

郭正亮甚至認為，新竹剛開挖就看到那麼多大秘寶，因此他估計，後續還會非常多。