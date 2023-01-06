加拿大5日起要求中港澳旅客須提供檢疫證明，儘管北京譴責其他國家對中國旅客的檢疫要求不合理，警告將採取反制措施，但

加拿大交通部長阿爾加布拉說，要求檢疫是謹慎作法。

溫哥華機場5日下午迎來海南航空班機，是新檢疫規定下第一個來自中國的航班，搭機入境的李揚對中央社表示：「加拿大要求陰性檢疫報告根本不是問題。」

雖然中國政府不滿加拿大和其他國家的檢疫要求，甚至揚言不排除採取反制措施，但加中貿易理事會首席運營官高詩如（Sarah Kutulakos）認為這不會影響貿易。她說：「如果住在中國，很長的時間裡，大家幾乎每天都在做核酸檢測。」

她更期待的是中國將於8日起取消對來自境外旅客的隔離規定，放寬對入境航班限制。她說，過去兩年的邊境管制，讓中國往返加拿大變得極度困難，如今慢慢恢復旅行正常化，對商務經貿是個好消息。

不過，加拿大仍有不少專家質疑檢疫的必要性。一些專家稱「針對某一個國家的檢疫措施，並不能防堵病毒傳播。就算登機前檢測呈現陰性，也不代表體內沒有病毒。」

加拿大國家航空委員會（NACC）也發聲明批評聯邦政府的決策。

阿爾加布拉（Omar Alghabra）5日則再度強調，要求檢疫是一種謹慎的作法。「儘管檢疫並不是萬能，但它確實增加了一層保護」。

卑詩省衛生廳長狄德安 （Adrian Dix） 支持渥太華的決定，他說：「中國的疫情真實面貌還有很多疑問，要求中國旅客做檢疫是保證加拿大人安全的謹慎措施。」

加拿大卑詩省蘭加拉學院（Langara College）護理系教授邱麗蓮對中央社表示：「當時疫情爆發後，加拿大並沒有即刻關閉國境，後知後覺而引發很多批評，聯邦政府有過教訓，當然會更謹慎，而且這個措施目前只維持30天，之後會做評估看要不要延長。這種權衡之法是非常合理的。」

與此同時，溫哥華和多倫多機場將對所有入境航班進行廢水檢測，還會在每架來自中國和香港的飛機上採集特定樣本，以進一步了解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的傳播情況。（編輯：黃自強）1120106