立法院朝野黨團今（6）日招開會議，協商本年度的中央政府總預算案，時力立委邱顯智為了先前個資外洩的問題，一次送出111個「提案」，要求內政部代理部長花敬群能補充說明，民進黨團立院總召柯建銘則要求快點談，同時還到邱旁邊搶同一支麥克風，讓邱顯智氣到直接吼出台語髒話，「X」，議事場面非常火爆。

邱顯智近期持續關注2000多萬筆國人個資外洩的事情，今天下午他一口氣提出111案，要求進行表決。但柯建銘看到後，發現邱送的案子都是主要文字雷同，僅有提案的立委名字不同，直接開嗆，「279到389案是一個案子拆成100多個案，邱委員你111個案子，每個案子都一樣，你在搞什麼鬼阿」，邱顯智也不甘示弱回嗆，「你跟曾銘宗有一樣嗎？你的個資跟曾銘宗的個資有一樣嗎？」

柯建銘越來越不滿，隨即從主席台方向往邱顯智的位置走，並且開始跟邱爭搶麥克風，柯建銘先是開罵，「別搞這一套啦，我跟你說時代力量已經沒有特權了！」邱顯智也是越說越氣，怒轟「不要耍流氓」、「你幹嘛搶人麥克風，X」，這時綠營立委羅致政馬上出來說和，「注意一下發言，會議有在直播。」在兩人展開爭吵後，《國會頻道》的直播也進入消音。另花敬群也在該會議中提到已準備修正文字要給邱顯智。

邱顯智稍早在臉書做出解釋，為了監督全國人民個人資料外洩，為了喚起立委同事們的重視，也試探各位委員對個人資料外洩的態度，他幫每一位同事都提了一個案，但柯建銘認為這些都是沒有意義的重複提案，要求在還沒溝通的狀況下「現場處理」，甚至在他發言說明的時候，直接走到他座位旁強行關掉麥克風。

邱顯智還表示，「最後還是要跟大家說一聲，對不起，在公開的狀況下情緒失控，為社會帶來不好的示範。」不過這也強調，一個字是他這些時間處理詐騙陳情案件和個資外洩案件，累積到現在最直接的感受。