長纖布大廠福懋（1434）公告2022年全年營收347.22億元，小幅年成長5.86％；不過，受到終端客戶調整庫存影響，福懋預期，今年上半年，客戶訂單仍在修正中，春夏款及秋冬款布料都將面臨訂單修正。下半年品牌採購有機會恢復。

至於輪胎簾布，市場指出，受到輪胎市場庫存調整影響，預估福懋今年輪胎簾布事業的營運應較具挑戰性。

福懋產項中聚胺/聚酯梭織布營占比約45％、聚胺/聚酯簾布營占約20％、油品銷售營占約33％。

受到俄烏戰爭與通膨影響，福懋今年春夏款布料出貨預估會減少。而秋冬款布料，在庫存調整，訂單預期會受到修正。市場指出，特別是主要運動客戶ADIDAS、NIKE受到中國先前封控衝擊，今年下單動能預期會降緩。

福懋的聚胺/聚酯簾布，主要客戶為德國馬牌、固特異、Yokohama等全球知名輪胎廠的；市場指出，2021年由於輪胎市場過度樂觀重複下單，使得2022年庫存量較大，加上晶片短缺，對汽車胎衝擊較大，直接對福懋聚胺/聚酯簾布的銷售會產生影響。

輪胎廠庫存持續調整去化進行中，市場因此對福懋今年的聚胺/聚酯簾布事業營運持保守看待。