國立羅東高中划船隊在各項賽事屢獲佳績，幾乎每年都有隊員進入亞青選手培訓，去年底亞青盃划船錦標賽中，羅東高中學生黃欣儀獲得女子雙人雙槳銅牌，羅萱、賴宜君在女子4人單槳獲得金牌，也開創了羅高划船隊史新的里程碑。

羅東高中體育班有3個專項，分別是划船、田徑、輕艇，其中划船隊在教練游宗威的帶領下，全中運、全中錦等賽事中接連奪牌，斬獲國內各項划船賽事；划船隊的黃欣儀、羅萱、賴宜君進入培訓，並與其他國手組隊參賽。

去年12月在泰國芭達雅舉辦「2022年亞洲青年划船錦標賽」，黃欣儀奪銅，羅萱、賴宜君奪金，取得破羅高划船隊紀錄的佳績，也為自己拿到申請大學的甄審資格。羅萱希望就讀台北市立大學，黃欣儀、賴宜君則選擇國立體育大學。

羅萱表示，頒獎時聽到會旗歌的當下，淚水在眼眶打轉，能全國最優秀的划船選手一起參與這場國際賽真的很開心，而下個目標則是明年的全中運，完成高女4人單槳的3連霸！

賴宜君表示，走到頒獎台很不真實的感覺，直到聽到會旗歌才真正回神，「我們划了第1名！」有種說不出來的感動，感覺很像在作夢一樣。黃欣儀表示，期望能在今年再次選上亞青隊，與隊友能奪到更好的成績。

羅高校長曾璧光表示，3位選手在游宗威的指導下，3年時間中持續努力、成績也不斷進步，特別感謝中華民國划船協會的培訓，將羅高的3位選手調整到最佳狀態，希望大家可以帶著這努力的態度繼續前往下一個目標，再創佳績。