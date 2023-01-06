國小主任退休的藝術家朱俊仁運用撕紙、貼紙進行複合媒材創作，營造特殊的作品風格與意境，7日在萬和宮文化大樓麻文化館舉辦觀看與想像-朱俊仁複合媒材繪畫創作展。朱俊仁說，希望觀眾可以從畫面體察自己的視覺經驗，進而產生體會與想像。

萬和宮董事長蕭清杰表示，觀看與想像-朱俊仁複合媒材繪畫創作展，本月7日至3月12日在萬和文化大樓麻文化館「創意藝廊」展出，7日上午10時開幕茶會。

台中市五權國中美術班、新竹師專美術科及台灣師大美術系畢業的朱俊仁，把撕紙、貼紙當成創作主要元素，至於為何會選擇這種創作方式，朱俊仁說，任教時與孩子們一起痛快的撕紙，隨意地重組黏貼，他卻從中看到有趣的面相，例如紙張被撕開形成粗糙有如毛細般的線條，宛如大海浪潮翻滾的波濤，像是大山與天際的膠著與起伏。

朱俊仁說，從事教職期間，因兼任學校行政工作，無法專注藝術創作，直到2013年退休放下教鞭，專心投入創作之路，這次在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」展出60件作品，都各具特色，也有不同的意境。

朱俊仁建議，民眾參觀作品時不必刻意區分具象或非具象，用更直觀的方式觀看，不用拘泥於刻板的想法，無論是具像或非具像甚或是抽象的繪畫，試著輕鬆看著作品，讓眼睛捕捉畫面，並體會畫作的色彩，從中找出自己喜歡的作品。

朱俊仁說，現代藝術面對數位影像科技發展，人類視覺的觀看感知無疑受到相當影響，創作者與觀眾同樣面臨挑戰，如何觀看外在事物，並能建構完成內在想像，建立個人視覺經驗美感，是現代藝術的重要課題。