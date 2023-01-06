2023年才剛開始，經濟衰退和俄烏戰爭疑慮揮之不去，美科技大廠不斷裁員，聯準會也暗示今年不會降息。華為創辦人任正非很早就示警：「經濟的苦日子來了，活下來最重要」，財信傳媒董事長謝金河表示，接下來大家聽到的都是壞消息，例如出口都衰退、企業庫存升高、獲利顯著下滑等，他點出未來左右大局的四個重要關鍵。

謝金河在臉書發文指出，華為創辦人任正非很早就示警，經濟的苦日子來了，活下來最重要，不要再追求規模經濟，要創造現金流；騰訊的馬化騰也對員工喊話，「你活都活不下去了，周末還去打球快活？」小米的雷軍正在進行大裁員，一方面對員工精神喊話，要他們儲備未來。

另一邊，美國科技大廠正加緊員腳步，2023年一開始，Amazon宣布裁員1.8萬人，Meta股價重挫77%之後，宣布裁員1.1萬人，過去三年在股價大漲中擴張的企業，都面臨熱脹冷縮的效應，每一家都在裁員。

謝金河說，美國聯準會以對抗通膨為核心任務，展現鷹派作風，宣示2023年不會降息，目的就是要讓經濟降溫，因此，經濟衰退與通膨降溫正在相同的路上，接下來大家看到的都是壞消息。例如，每一個國家出口都衰退、企業庫存升高，大家都在進行庫存清大作戰。

他認為，對於投資人來說，過去一年來的股價下跌，至少在前三季之前，企業的獲利非常好，台灣上市上櫃公司連續6季純利都超過1兆元，但是，股價利多反下跌，接下來大家聽到的都是壞消息，營收會顯著衰退，企業獲利顯著下滑，股價要經過一段利空不跌的測試，不斷地淬煉底部，這是2023年的新常態。

謝金河點出未來左右大局的有四個重要元素，一個是通膨降溫的跡象，下周公布的美國12月CPI數據會是眾所矚目；二是俄烏戰爭的發展；三是中國大解封後的新冠疫情如何收場？最後是美中角力有沒有峰迴路轉的可能？