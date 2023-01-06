財政部高雄國稅局表示，近來發現有營利事業於出售公共設施保留地時，因不諳規定致誤扣除土地漲價總數額，進而影響課稅所得額之計算，而遭調整補稅。依所得稅法第4條之5第1項第4款規定，尚未被徵收前移轉依都市計畫法指定之公設地，其交易所得免納所得稅，其相對土地漲價總數額亦不得減除。舉例來說，甲公司109年度營利事業所得稅結算申報案件，列報處分資產利益180萬元，並減除100萬元之土地漲價總數額。經該局向地政事務所及稅捐稽徵處等單位調閱資料後，甲公司該年度出售兩筆土地，其中一筆為同年度買進並賣出之土地，處分資產利益為150萬元、無土地漲價總數額；另一筆為公設地，處分資產利益為30萬元、土地漲價總數額100萬元，因公設地交易所得30萬元免納所得稅，其土地漲價總數額100萬元亦不得扣除，故於免徵所得稅之出售土地利益核定減除30萬元、剔除土地漲價總數額100萬元，並補繳稅款14萬元。